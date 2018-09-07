Стала известна сумма, которую КХЛ распределит между клубами по итогам сезона-2017/18

Совет директоров КХЛ утвердил распределение доходов, полученных лигой от реализации телевизионных прав в сезоне-2017/18. Всего будет распределено более 400 миллионов рублей между клубами.

Доходы от продажи телеправ в сезоне-2017/18 составили 349,4 миллиона рублей, также принято решение о распределении дополнительных денежных средств в размере 51 миллиона рублей.

В сезоне-2016/17 клубы получили от лиги 350 миллиона рублей.

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