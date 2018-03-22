22:54 22 марта | Хоккей — КХЛ

Стаффан Крунвалль: "СКА и ЦСКА играют в своей собственной лиге. У них нет соперников"

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Защитник "Локомотива" Стаффан Крунвалль после поражения в серии четвертьфинала Кубка Гагарина от СКА (1-4) отметил, что соперник слишком силен и играет в своей собственной лиге.

– СКА уж слишком силен. Они превзошла нас во всем. Максимум, на что мы могли претендовать – это одна победа. У СКА и ЦСКА просто нет соперников. Они тратят на это много денег.

– Мог бы жесткий потолок это исправить?

– Это вопрос к КХЛ. Но СКА и ЦСКА – словно в своей собственной лиге играют. (Игорь ЕРОНКО)

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Aha

так и есть. и всем наплевать

23:09 22 марта

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