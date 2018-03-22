Стаффан Крунвалль: "СКА и ЦСКА играют в своей собственной лиге. У них нет соперников"

Защитник "Локомотива" Стаффан Крунвалль после поражения в серии четвертьфинала Кубка Гагарина от СКА (1-4) отметил, что соперник слишком силен и играет в своей собственной лиге.

– СКА уж слишком силен. Они превзошла нас во всем. Максимум, на что мы могли претендовать – это одна победа. У СКА и ЦСКА просто нет соперников. Они тратят на это много денег.

– Мог бы жесткий потолок это исправить?

– Это вопрос к КХЛ. Но СКА и ЦСКА – словно в своей собственной лиге играют. (Игорь ЕРОНКО)