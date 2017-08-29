"Справился бы Знарок с Макгрегором?" Хоккейный онлайн с Еронко

Корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО провел онлайн на канале "СЭ" на Yotube.
Главные темы:
– Новый клуб Зарипова
– В НХЛ не обращают внимания на допинг-пробы и не боятся ВАДА
– Зачем Артюхин московскому "Динамо"?
– В КХЛ не хватает судей, а Буланов судил в Чехии – почему?
– Почему в Омске запретили пиво и будет ли много пьяных, если разрешат?
– Как СКА поборется с потолком зарплат?
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