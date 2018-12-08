Справедливо ли Каюмов получил 13 матчей дисквалификации? Отвечает главный арбитр КХЛ

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью "СЭ" отметил, что хоккеисты должны думать о последствиях своих поступков, даже если в их действиях не было злого умысла. Напомним, сегодня спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам матча "Локомотив" – "Йокерит" принял решение дисквалифицировать нападающего железнодорожников Артура Каюмова ​на 13 матчей.

– 8 матчей дисквалификации Артура Каюмова за удар судьи – не многовато ли?

– Давайте так: две недели, которые пропустит Иван Дедюля из-за сотрясения мозга – это мало?

– Но умысла в действиях Каюмова не было.

– Многие игроки, которых удаляют, – они совершают нарушения не с умыслом. Они могут подставить подножку, сделать подсечку и сказать: "у меня не было умысла". Есть действия, за которые наступают последствия для человека. Я бы хотел пожелать здоровью Дедюле и сказать хоккеистам, что они должны знать: если вы на льду что-то делаете, даже в состоянии аффекта, вы несете за это наказание. Ничего нового в этом нет.

– Леонид Вайсфельд отметил, что Дедюля не совсем правильно действовал, разнимая игроков.

– В данном эпизоде лайнсмены действовали правильно и находились на нужном расстоянии от игроков, чтобы исключить возможность драки. Наверное, Вайсфельд в данном случае больше комментировал эпизод не как экс-судья, а как бывший генменеджер клуба КХЛ. (Игорь Еронко)

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