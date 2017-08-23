Sportsnet: Бэбкок приезжал в Россию посмотреть на Ожиганова

По информации Sportsnet, генеральный менеджер "Торонто" Лу Ламорьелло и главный тренер команды Майк Бэбкок посетили Россию, чтобы просмотреть защитника ЦСКА. Целью "Листьев" стал Игорь Ожиганов, с которым руководители встретились после матча со СКА (2:4).

Отмечается, что 24-летний хоккеист не сможет перейти в "Торонто" раньше следующего сезона, так как у него действующий контракт с армейцами на сезон.

В прошлом сезоне Ожиганов сыграл в 50 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 22 (8+14) очка. Всего в лиге на его счету 273 встречи и 83 (27+56) очка.