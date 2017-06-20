09:39 | Хоккей — КХЛ

Спорткомплекс имени Черепанова могут снести из-за отсутствия финансирования

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Спортивный комплекс имени нападающего "Авангарда" Алексея Черепанова могут снести из-за отсутствия финансирования, сообщает портал "ВОмске". Отмечается, что в регионе закончились деньги на содержание спортсооружения.

Напомним, что крытая площадка была построена в 2009 году в одном из центральных микрорайонов столицы Алтайского края. Мама хоккеиста Маргарита Черепанова вложила в арену деньги, полученные в качестве компенсации на смерть сына. Отмечается, что на холодильное оборудование денег не хватило и лед в зимнее время появлялся на площадке естественным образом.

На данный момент комплекс закрыт и, по информации портала, на его содержание уходило порядка 10 миллионов рублей в год. Напомним, что Алексей Черепанов скончался в Чехове во время выездного матча "Авангарда" 13 октября 2008 года.

Дополнительная информация

http://vomske.ru/news/3139-sportkompleks_imeni_cherepanova_okazalsya_na_grani/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

мда.

12:11

Бурый аз есьм

Плохо?Это просто ПОЗОР будет.Чинуши ФХР,алло,вы где?Опу греете на пляжах?А ну вперед в Барнаул разгребать.Авангард,ну дай ты эту десятку,не убудет особо.Не допустите осквернения памяти Алексея

12:05

Питсбург Пингвинз

Плохо.

11:22