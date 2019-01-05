19:51 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" забросил "Сибири" семь безответных шайб

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"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Сибирь" со счетом 7:0.

Шайбы забросили Ярослав Дыбленко, Бен МаксвеллВячеслав Лещенко, Артем ВоронинАлександр Осипов, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)

Голы: Дыбленко - 5, 20:30 - 1:0. Максвелл - 10 (Вишневский, Федоров), 20:42 - 2:0. Лещенко - 6 (Провольнев, Ганзл), 27:52 - 3:0. Воронин - 2 (мен., Зубов, Гончаров), 35:21 - 4:0. Осипов - 3 (Хохлачев, Федоров), 37:41 - 5:0. Ганзл - 8 (бол., Карсумс, Даугавиньш), 44:16 - 6:0. Карсумс - 7, 58:51 - 7:0.

Вратари: Беспалов - Тэйлор (Красиков, 20:42).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 34 (8+19+7) - 35 (12+8+15).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

5 января. Москва. "ЦСКА Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2018-2019/

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