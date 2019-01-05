"Спартак" забросил "Сибири" семь безответных шайб

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил "Сибирь" со счетом 7:0.
Шайбы забросили Ярослав Дыбленко, Бен Максвелл, Вячеслав Лещенко, Артем Воронин, Александр Осипов, Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 7:0 (0:0, 5:0, 2:0)
Голы: Дыбленко - 5, 20:30 - 1:0. Максвелл - 10 (Вишневский, Федоров), 20:42 - 2:0. Лещенко - 6 (Провольнев, Ганзл), 27:52 - 3:0. Воронин - 2 (мен., Зубов, Гончаров), 35:21 - 4:0. Осипов - 3 (Хохлачев, Федоров), 37:41 - 5:0. Ганзл - 8 (бол., Карсумс, Даугавиньш), 44:16 - 6:0. Карсумс - 7, 58:51 - 7:0.
Вратари: Беспалов - Тэйлор (Красиков, 20:42).
Штраф: 8 - 6.
Броски: 34 (8+19+7) - 35 (12+8+15).
Судьи: Кулаков, Фатеев.
5 января. Москва. "ЦСКА Арена".