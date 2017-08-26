"Спартак" забросил шесть шайб "Югре"

Московский "Спартак" уверенно обыграл "Югру" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые одержали первую победу в сезоне, а клуб из Ханты-Мансийска потерпел второе поражение кряду.

По две шайбу забросили Виктор Комаров и Александр Хохлачев, по шайбе забросили Лукаш Радил и Игорь Мирнов. У хозяев отличились Виталий Шулаков и Максим Пестушко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Спартак" (Москва) – 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Голы: Комаров – 1, 0:25 – 0:1. Мирнов – 1 (Бобров), 19:17 – 0:2. Хохлачев – 1, 21:16 – 0:3. Шулаков – 1 (Купцов, Дм. Макаров), 37:43 – 1:3. Пестушко – 1 (Валентенко, Дм. Макаров), 46:56 – 2:3. Комаров – 2 (Радил, Максвелл), 47:32 – 2:4. Хохлачев – 2 (Лещенко, Стоа), 48:47 – 2:5. Радил – 1 (Максвелл, Лаюнен), 57:01 – 2:6.

Вратари: Проскуряков – Беспалов.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 25 (8+12+5) – 37 (16+10+11).

Судьи: Акузовский, Овчинников.

26 августа. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".