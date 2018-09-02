"Спартак" забросил шесть шайб "Амуру"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Амур" со счетом 6:3. Дубль у красно-белых оформил Бен Максвелл.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Амур" (Хабаровск) - 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)

Голы: Максвелл - 1, 2:06 - 1:0. Даугавиньш - 1 (Ганзл), 4:06 - 2:0. Кондратьев - 1 (Коларж), 6:08 - 2:1. Кутейкин - 1 (бол., Зубов, Хохлачев), 24:06 - 3:1. Максвелл - 2 (Сорокин, Филатов), 27:32 - 4:1. Дедунов - 1 (Атюшов, Потехин), 28:57 - 4:2. Воробьев - 1 (Железков, Берестенников), 34:38 - 4:3. Карсумс - 1 (Хохлачев), 42:47 - 5:3. Лещенко - 1, 49:11 - 6:3.

Вратари: Беспалов - Кашик.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 29 (9+12+8) - 30 (8+14+8).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

2 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".