"Спартак" вырвал победу у рижского "Динамо"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ одолел на своем льду рижское "Динамо" – 4:3. Решающая шайба на счету Дмитрия Калинина, оформившего в большинстве дубль. Красно-белые одержали первую победу в нынешнем сезоне. Рижане потерпели уже третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"СПАРТАК" (Москва) – "Динамо" (Рига) – 4:3 (0:2, 2:1, 2:0)

Голы: Галвиньш - 1 (Сестито, Гиллис), 7:04 - 0:1. Шагг - 1 (Счастливый), 13:13 - 0:2. Стоа - 2 (Гилрой), 20:39 - 1:2. Васильев - 1, 21:44 - 2:2. М. Редлихс - 1 (бол., Счастливый, Маллен), 35:19 - 2:3. Калинин - 1 (бол., Стоа, Гилрой), 45:30 - 3:3. Калинин - 2 (бол., Лещенко, Гилрой), 50:13 - 4:3.

Вратари: Свенссон - Седлачек (59:20).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 28 (11+10+7) - 31 (14+10+7).

Судьи: Ибатулин, Сергеев.

27 августа. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".