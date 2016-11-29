"Спартак" вырвал победу у "Нефтехимика"

"Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ нанес поражение "Нефтехимику" - 4:3. Решающую шайбу забросил Игорь Мирнов, оформивший дубль. Также две шайбы на свой счет записал другой нападающий красно-белых - Артем Воронин.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Спартак" (Москва) - 3:4 (2:1, 0:0, 1:3)

Голы: Порядин - 3 (Куликов), 1:52 - 1:0. Воронин - 4 (Гилрой), 2:21 - 1:1. Якимов - 3 (Здунов), 5:45 - 2:1. Мирнов - 3 (Гилрой), 48:51 - 2:2. Куликов - 4 (Порядин, Коньков), 49:25 - 3:2. Воронин - 5 (Провольнев), 50:07 - 3:3. Мирнов - 4 (бол., Бердников, Бондарев), 54:30 - 3:4.

Вратари: Колппанен (59:42 - 59:51) - Свенссон.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 31 (12+7+12) - 35 (12+14+9).

Судьи: Васильев, Одиньш.

29 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".