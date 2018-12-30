"Спартак" вырвал победу над "Сочи" и обошел московское "Динамо" на "Западе"

"Спартак" в серии буллитов обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победный буллит забросил Каспарс Даугавиньш.

В таблице Западной конференции "Спартак" обошел московское "Динамо" и поднялся на пятое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Спартак" (Москва) - 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Архипов - 5 (мен., Хлопотов), 16:10 - 1:0. Федоров - 5 (Максвелл, Кутейкин), 29:14 - 1:1.

Победный буллит: Даугавиньш.

Вратари: Шикин - Гудачек.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 23 (6+6+11+0) - 42 (6+20+12+4).

Судьи: Бирин, Бондарь.

30 декабря. Сочи. ДС "Большой".