"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

"Спартак" в официальном Твиттере выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова. Художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" и знаменитый болельщик красно-белых скончался в возрасте 82 лет.
"Сегодня на 83-м году жизни скончался великий русский артист и художественный руководитель МХТ имени Чехова, один из самых знаменитых болельщиков "Спартака" Олег Табаков. Наши самые искренние соболезнования родным и близким, всем представителям отечественной культуры", - говорится в сообщении "Спартака".
Сегодня на 83-м году жизни скончался великий русский артист и художественный руководитель МХТ имени Чехова, один из самых знаменитых болельщиков "Спартака" Олег Табаков. Наши самые искренние соболезнования родным и близким, всем представителям отечественной культуры. pic.twitter.com/wGK2HuekMm– Спартак Москва (@spartak_hc) 12 марта 2018 г.