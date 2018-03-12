"Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Табакова

"Спартак" в официальном Твиттере выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Олега Табакова. Художественный руководитель МХТ им. Чехова и "Табакерки" и знаменитый болельщик красно-белых скончался в возрасте 82 лет.

"Сегодня на 83-м году жизни скончался великий русский артист и художественный руководитель МХТ имени Чехова, один из самых знаменитых болельщиков "Спартака" Олег Табаков. Наши самые искренние соболезнования родным и близким, всем представителям отечественной культуры", - говорится в сообщении "Спартака".