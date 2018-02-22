"Спартак" выиграл Кубок УГМК

"Спартак" выиграл турнир Кубок УГМК, который проходил в Екатеринбурге. В заключительном матче турнира "Лада" в овертайме победила "Автомобилист" – 4:3.

"Спартак", "Лада" и "Автомобилист" набрали по 5 очков. По дополнительному показателю (результат встреч между командами, набравшими одинаковое количество очков) трофей завоевали красно-белые. Четвертое место заняла "Югра" (3 очка).

Лучшим защитником турнира признан Дмитрий Калинин ("Спартак"), лучший вратарь – Александр Лазушин, лучший бомбардир – Георгий Белоусов (оба – "Лада"), лучший нападающий – Анатолий Голышев ("Автомобилист").