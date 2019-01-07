"Спартак" всухую проиграл "Авангарду", Бек оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" дома проиграл "Авангарду" со счетом 0:4. Дубль в составе омской команды оформил Тэйлор Бек.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Авангард" (Омск) – 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Бек – 11 (бол., Емелин), 3:54 – 0:1. Семенов – 12 (Шумаков, Петров), 11:53 – 0:2. Михеев – 18 (Широков, Медведев), 20:31 – 0:3. Бек – 12 (Фрэнсон, Шумаков), 53:04 – 0:4.

Вратари: Беспалов (Трушков, 20:31) – Бобков.

Штраф: 10 – 2.

Броски: 28 (7+8+13) – 29 (11+14+4).

Судьи: Белов, Франо.

7 января. Москва. "ЦСКА Арена".