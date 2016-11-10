17:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" всухую победил "Кузню"

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"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ всухую победил новокузнецкий "Металлург" - 3:0. Шайбы забросили Алексей Бондарев, Райан Стоа и Вадим Бердников. Для красно-белых это вторая победа подряд и шестая в последних восьми матчах. "Кузня" потерпела восьмое поражения в последних девяти матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Спартак" (Москва) - 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Голы: Бондарев - 3 (Калинин, Бобылев), 28:15 - 0:1. Стоа - 13 (Никонцев, Радил), 36:16 - 0:2. Бердников - 1 (Лещенко), 43:38 - 0:3.

Вратари: Кареев - Беспалов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 33 (7+10+16) - 33 (16+10+7).

Судьи: Балушка, Рогачев.

10 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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