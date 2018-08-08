"Спартак" вел 3:0, но проиграл минскому "Динамо"

"Спартак" в матче Кубка губернатора Нижегородской области в овертайме уступил минскому "Динамо" (3:4). По ходу встречи красно-белые вели со счетом 3:0.

Кубок губернатора Нижегородской области

"Спартак" (Москва) – "Динамо" (Минск) – 3:4 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 0:1)

Голы: Зубов – 1 (бол., Хохлачев, Педан), 14:23 – 1:0. Шашков – 1 (Талалуев), 28:49 – 2:0. Зубов – 2 (бол., Педан, Филатов), 32:12 – 3:0. Литвинов – 1 (Парфеевец, Уиркош), 36:12 – 3:1. Хауден – 1 (бол.), 51:46 – 3:2. Пулккинен – 1 (бол., Костицын, Хауден), 55:25 – 3:3. Пулккинен – 2 (Лисовец), 61:49 – 3:4.

Вратари: Трушков – Энрот.

Судьи: Бирин, Кулаков.

8 августа. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".​