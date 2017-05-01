"Спартак" ведет переговоры с Вилле Лаюненом

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что московский клуб может пополнить финский защитник Вилле Лаюненом. По словам руководителя спартаковского менеджмента, в команде останутся другие легионеры на действующих контрактах (Маркус Свенссон, Лукаш Радил и Райан Стоа).

29-летний Лаюнен в 53 встречах за "Йокерит" в прошедшем сезоне забросил 10 шайб и отдал шесть голевых передач при показателе полезности "-6". В плей-офф КХЛ защитник провел четыре игры и забросил две шайбы. Его показатель полезности составил "-3". (Евгений БЕЛОУСОВ)