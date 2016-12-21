"Спартак" ведет переговоры о полноценном переезде в "Парк Легенд"

Генеральный менеджер "Спартака" Алексей Жамнов сообщил, что руководство московского клуба ведет переговоры о полноценном переезде со следующего сезона в "Парк Легенд". По его словам, на арене комфортно и игрокам, и болельщикам.

– Сейчас активно прорабатываем вопрос полноценного переезда и хотим в следующем сезоне проводить в "Парке Легенд" все домашние матчи, – приводит "Р-Спорт" слова Жамнова. – Мы благодарны "Парку Легенд" и лично Руслану Гутнову за конструктивный подход. Команде на арене комфортно, комфортно и нашим болельщикам, так что будем надеяться, что вместе с владельцами комплекса найдем возможность сделать так, чтобы команда перебралась сюда на постоянной основе. В этом заинтересован и "Спартак", и "Парк Легенд".

В нынешнем сезоне "Спартак" проводит домашние матчи на двух аренах – в МСА "Лужники" и ледовом дворце "Парка Легенд". В пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ на 12-тысячной арене красно-белые собирали в среднем более восьми тысяч человек.