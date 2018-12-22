"Спартак" в ретро-матче обыграл "Сочи"

"Спартак" в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграл "Сочи" со счетом 3:2. Победный гол забил Бен Максвелл.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Сочи" (Сочи) - 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Карсумс - 6, 38:28 - 1:0. Коллинс - 5 (Йокипакка, Бакош), 47:15 - 1:1. Кутейкин - 5, 50:36 - 2:1. Пайгин - 2 (бол.), 53:35 - 2:2. Максвелл - 8, 63:49 - 3:2.

Вратари: Гудачек - Шикин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 28 (9+9+5+5) - 28 (9+8+11+0).

Судьи: Гофман, Гусев.

22 декабря. Москва. "ЦСКА Арена".