"Спартак" в матче с "Динамо" установил рекорд посещаемости в российской истории

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Динамо" (4:3) установил рекорд посещаемости в российской истории, сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча прошла в четверг на арене "ВТБ Ледовый дворец" и собрала 11337 зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен 4 января на игре с "Салаватом Юлаевым" (3:2). Тогда игру посетили 11300 болельщиков.

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