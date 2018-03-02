"Спартак" в матче с "Динамо" установил рекорд посещаемости в российской истории

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Динамо" (4:3) установил рекорд посещаемости в российской истории, сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча прошла в четверг на арене "ВТБ Ледовый дворец" и собрала 11337 зрителей.
Предыдущий рекорд был установлен 4 января на игре с "Салаватом Юлаевым" (3:2). Тогда игру посетили 11300 болельщиков.
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#Спартак установил новый рекорд посещаемости в российской истории. За победной игрой с Динамо на трибунах в Парке Легенд в четверг, 1 марта, наблюдало 11337 зрителей! Предыдущий рекорд датируется 4 января - во время матча с Салаватом Юлаевым на трибунах собралось 11300 зрителей. pic.twitter.com/yWu9FYxqeY– Спартак Москва (@spartak_hc) 2 марта 2018 г.
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