22:00 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" в гостях обыграл "Сочи"

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"Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" - 4:1. "Сочи" потерпел пятое поражение в последних шести встречах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Спартак" - 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)

Голы: Радил - 9 (бол., Гилрой, Стэплтон), 22:23 - 0:1. Сорокин - 1 (Толпеко), 25:19 - 0:2. Стоа - 21 (бол., Гилрой), 30:01 - 0:3. Мирнов - 7 (Васильев, Потапов), 32:09 - 0:4. Захарчук - 11 (Мамкин, О`Делл), 38:20 - 1:4.

Вратари: Барулин (Шикин, 32:09, 58:28) - Свенссон.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 41 (13+14+14) - 27 (7+15+5).

Судьи: Балушка, Лаврентьев.

28 декабря. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/regular/

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