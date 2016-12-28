"Спартак" в гостях обыграл "Сочи"

"Спартак" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" - 4:1. "Сочи" потерпел пятое поражение в последних шести встречах.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сочи" - "Спартак" - 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)
Голы: Радил - 9 (бол., Гилрой, Стэплтон), 22:23 - 0:1. Сорокин - 1 (Толпеко), 25:19 - 0:2. Стоа - 21 (бол., Гилрой), 30:01 - 0:3. Мирнов - 7 (Васильев, Потапов), 32:09 - 0:4. Захарчук - 11 (Мамкин, О`Делл), 38:20 - 1:4.
Вратари: Барулин (Шикин, 32:09, 58:28) - Свенссон.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 41 (13+14+14) - 27 (7+15+5).
Судьи: Балушка, Лаврентьев.
28 декабря. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".