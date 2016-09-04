17:58 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Спартак" в гостях обыграл "Слован"

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"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Спартаку". Победную шайбу забросил нападающий Виктор Бобров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Спартак" (Москва) - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы: Стоа - 3 (Гилрой), 20:35 - 0:1. Чичу - 2 (бол., Таффе, Вьеденски), 23:00 - 1:1. Бобров - 1 (Провольнев, Потапов), 39:28 - 1:2.

Вратари: Браст (58:19) - Беспалов.

Штраф: 36 - 16.

Броски: 32 (13+10+9) - 29 (10+15+4).

Судьи: Одиньш, Соин.

4 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Морозов95

явный товарняк, слован в предыдущих 3 матчах забросил 15 шайб! дома, т.е. в среднем 5 шайб за игру, а тут всего 1 .... объяснения победе спама, по крайнем мере логичного просто нет, поэтому выводы очевидны

19:45

niik27772

МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

18:47

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