"Спартак" в гостях обыграл "Слован"

"Слован" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Спартаку". Победную шайбу забросил нападающий Виктор Бобров.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Слован" (Братислава) - "Спартак" (Москва) - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Стоа - 3 (Гилрой), 20:35 - 0:1. Чичу - 2 (бол., Таффе, Вьеденски), 23:00 - 1:1. Бобров - 1 (Провольнев, Потапов), 39:28 - 1:2.
Вратари: Браст (58:19) - Беспалов.
Штраф: 36 - 16.
Броски: 32 (13+10+9) - 29 (10+15+4).
Судьи: Одиньш, Соин.
4 сентября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).
Морозов95
явный товарняк, слован в предыдущих 3 матчах забросил 15 шайб! дома, т.е. в среднем 5 шайб за игру, а тут всего 1 .... объяснения победе спама, по крайнем мере логичного просто нет, поэтому выводы очевидны
19:45
niik27772
МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
18:47