"Спартак" утвердит Ярушкина главным тренером

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Алексей Ярушкин будет утвержден на посту наставника команды. Он принял красно-белых 10 октября после отставки Германа Титова. Под его руководством "Спартак" одержал четыре победы и потерпел 4 поражения.

- Он только начал работать, - цитирует "Р-Спорт" вице-президента "Спартака" Валерия Каменского. - Начинание хорошее, просто нужно помочь ему немножко, он никогда не был главным тренером в КХЛ. У него команда хорошая, много опытных ребят. Все руководство его поддерживает. Я думаю, нужно немного времени, чтобы показать результат. Планируем ли избавиться от приставки "исполняющий обязанности"? Планируем.