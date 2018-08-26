"Спартак" уступил "Витязю" в товарищеском матче на Кубок мэра Москвы по буллитам - 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Хоккей

Товарищеский матч

Кубок мэра Москвы

"Спартак" (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 3:4 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Аалтонен - 6 (бол.), 5:34 - 0:1. Гривик - 1 (бол.), 6:50 - 0:2. Филатов - 3 (Трунев, Зубов), 22:00 - 1:2. Никулин - 2, 27:54 - 1:3. Максвелл - 1 (Кулик), 32:31 - 2:3. Максвелл - 2 (Гончаров), 48:00 - 3:3.

Победный буллит: Кокарев.

Вратари: Гудачек - Самонов.

26 августа. Москва. ЦСКА Арена.

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