"Спартак" уступил "Локомотиву"

"Спартак" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Локомотиву" (1:3). Победная шайба на счету нападающего Егора Аверина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Рафиков - 3, 2:01 - 0:1. Е. Аверин - 6 (бол., Осипов), 22:47 - 0:2. Локтионов - 8 (мен., Рафиков), 27:58 - 0:3. Хохлачев - 11, 47:22 - 1:3.

Вратари: Гудачек (58:38 - 59:51) - Коновалов.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 25 (2+13+10) - 26 (9+6+11).

Судьи: Одиньш, Щенев.

16 ноября. Москва. "ЦСКА Арена".

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