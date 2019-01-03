"Спартак" уступил "Барысу", ведя по ходу матча со счетом 2:0

"Спартак" проиграл "Барысу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3. Победную шайбу забросил защитник Даррен Дитц.

"Спартак" занимает 5-е место в Западной конференции, имея в активе 50 очков. "Барыс" с 61 баллом располагается на 4-й строчке на Востоке.

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"Спартак" (Москва) - "Барыс" (Астана) - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Воронин - 1 (мен., Кулик, Ганзл), 18:00 - 1:0. Никонцев - 12 (бол., Зубов, Лисин), 30:04 - 2:0. Даллмэн - 4 (Акользин, Шевченко), 34:53 - 2:1. Старченко - 15 (Боченски), 47:50 - 2:2. Дитц - 11 (Кормье), 53:28 - 2:3.

Вратари: Гудачек (58:39) - Граховина.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 34 (18+9+7) - 31 (9+10+12).

Судьи: Беляев, Франо.

3 января. Москва. "ЦСКА Арена".

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