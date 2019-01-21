"Спартак" разгромил "Торпедо", "Нефтехимик" вырвал победу у "Йокерита"

"Спартак" разгромил "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:1. Красно-белые занимают шестое место в Западной конференции, нижегородский клуб идет седьмым на "Востоке".

В другой встрече "Нефтехимик" взял верх над "Йокеритом" - 2:1. Финская команда в Западной конференции занимает четвертое место, нижнекамцы - 11-е на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)

Голы: Ганзл - 9 (Лещенко), 0:33 - 1:0. Федоров - 6 (бол., Никонцев), 9:27 - 2:0. Кейлоф - 17 (бол., Хольм, Саболич), 20:28 - 2:1. Осипов - 4 (Никонцев, Ганзл), 24:21 - 3:1. Кулик - 2 (Цыплаков), 49:03 - 4:1. Никонцев - 15 (п.в., Воронин, Гончаров), 51:50 - 5:1. Трунев - 2 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 59:02 - 6:1.

Вратари: Гудачек - Галимов (Тихомиров, 0:33, 50:49 - 51:50).

Штраф: 8 - 20.

Броски: 29 (8+14+7) - 31 (8+14+9).

Судьи: Гусев, Франо.

21 января. Москва. "ЦСКА Арена".

"Йокерит" (Хельсинки) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Шиксатдаров - 6 (Падакин), 2:49 - 0:1. Порядин - 2 (Руохомаа), 10:23 - 0:2. Н. Йенсен - 16 (Маннинен), 45:04 - 1:2.

Вратари: Калныньш (59:13) - Ежов.

Штраф: 22 - 4.

Броски: 36 (14+6+16) - 23 (6+12+5).

Судьи: Ансонс, Соин.

21 января. Хельсинки. "Хартвалл Арена".