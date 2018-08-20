"Спартак" разгромил "Лайонс", забросив 23 шайбы

"Спартак" в товарищеском матче во время австрийского сбора обыграл "Лайонс" – 23:2. Красно-белые пропустили по шайбе в первом и третьем периодах. Для клуба КХЛ самой результативной была третья двадцатиминутка – в ней они забросили 11 шайб.

В составе победителей хет-триками отметились Анатолий Никонцев, Глеб Шашков и Каспарс Даугавиньш.

Товарищеский матч

"Лайонс" (Вена) – "Спартак" (Москва) – 2:23 (1:6, 0:6, 1:11)

Голы: Филатов – 1 (Лещенко), 4:00 – 0:1. Никонцев – 2, 7:00 – 0:3. Карсумс – 1 (Зубов, Хохлачев), 7:00 – 0:3. Шашков – 2, 8:00 – 0:4. Шашков – 3 (Кулик, Воронин), 9:00 – 0:5. Цыплаков – 1 (Воронин, Шашков), 14:00 – 1:6. Даугавиньш – 1 (бол.), 23:00 – 1:7. Ганзл – 1, 25:00 – 1:8. Цыплаков – 2 (Шашков), 28:00 – 1:9. Ганзл – 2 (Аляев, Даугавиньш), 31:00 – 1:10. Шашков – 4 (Цыплаков), 37:00 – 1:11. Карсумс – 2 (Никонцев), 39:00 – 1:12. Никонцев – 3 (Максвелл), 41:00 – 2:13. Даугавиньш – 2, 42:00 – 2:14. Цыплаков – 3 (Воронин), 43:00 – 2:15. Педан – 1 (Гончаров), 45:00 – 2:16. Ганзл – 3 (Даугавиньш), 46:00 – 2:17. Даугавиньш – 3 (Ганзл), 51:00 – 2:18. Шашков – 5 (Цыплаков, Воронин), 53:00 – 2:19. Талалуев – 1, 54:00 – 2:20. Никонцев – 4, 55:00 – 2:21. Лещенко – 2, 56:00 – 2:23. Филатов – 2, 56:00 – 2:23.

20 августа.