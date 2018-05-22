"Спартак" расторг контракт со Стоа

"Спартак" на официальном сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Райаном Стоа. Как отмечается, соглашение было разорвано по соглашению сторон.

Американский форвард выступал за красно-белых с 2016 по 2018 год. В сезоне-2017/18 31-летний Стоа принял участие в 53 матчах "регулярки", набрав 30 (15+15) очков при 36 минутах штрафного времени и показателе полезности "+9". В Кубке Гагарина он провел 4 матча, не отметившись результативными действиями, его показатель полезности был равен "-2".