"Спартак" расторг контракт с Толпеко

Нападающий Денис Толпеко покинул команду, сообщает официальный сайт "Спартака". С 32-летним хоккеистом расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

В этом сезоне хоккеист провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и отдал голевую передачу. В прошлом сезоне он провел 46 игр за "Сочи" и красно-белых, в которых записал на свой счет 10 (4+6) очков.