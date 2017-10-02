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18:49 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" расторг контракт с Чистовым


Нападающий "Спартака" Станислав Чистов и клуб расторгнули контракт по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба красно-белых. Форвард в начале сентября был помещен в список отказов, после чего согласно установленной процедуре был командирован в "Химик".

В фарм-клубе 34-летний хоккеист провел 9 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков. За спартаковцев Чистов выступал с 2017 года.

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/news/rastorgnut-kontrakt-so-stanislavom-chistovym/

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Материалы других СМИ
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