22:39 8 августа | Хоккей — КХЛ

"Спартак" расстался с тремя игроками, "Сочи" пополнился Мальцевым


"Спартак" расторг контракты с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Клуб покинули нападающие Владислав Мутных и Алексей Гусев, а также защитник Максим Орлов. Отметим, что перечисленные хоккеисты не имеют опыта выступления в КХЛ.

"Сочи" заключил двусторонний контракт на два года с защитником Артемом Мальцевым, который последние два сезона выступал в Северной Америке. В прошлом сезоне он провел 33 матча в составе "Римуски" в лиге QMJHL и набрал 11 (3+8) очков.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/08/08/352428.html

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