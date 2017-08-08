"Спартак" расстался с тремя игроками, "Сочи" пополнился Мальцевым

"Спартак" расторг контракты с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт КХЛ. Клуб покинули нападающие Владислав Мутных и Алексей Гусев, а также защитник Максим Орлов. Отметим, что перечисленные хоккеисты не имеют опыта выступления в КХЛ.

"Сочи" заключил двусторонний контракт на два года с защитником Артемом Мальцевым, который последние два сезона выступал в Северной Америке. В прошлом сезоне он провел 33 матча в составе "Римуски" в лиге QMJHL и набрал 11 (3+8) очков.