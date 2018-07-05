14:19 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" проведет ретро-матч с "Сочи"


"Спартак" в своем Твиттере сообщил о проведении в следующем сезоне четвертого в своей новой истории ретро-матча. На этот раз соперником красно-белых в этой встрече будет "Сочи".

Матч будет посвязен 90-м годам прошлого века и состоится 22 декабря в Москве. 

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Материалы других СМИ