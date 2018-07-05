"Спартак" проведет ретро-матч с "Сочи"

"Спартак" в своем Твиттере сообщил о проведении в следующем сезоне четвертого в своей новой истории ретро-матча. На этот раз соперником красно-белых в этой встрече будет "Сочи".
Матч будет посвязен 90-м годам прошлого века и состоится 22 декабря в Москве.
22 декабря в свой день рождения #Спартак проведёт уже 4 по счёту #ретроматч. В предстоящем сезоне соперником красно-белых станет @HCSOCHI. Игра пройдёт на арене в "Парке Легенд" и будет посвящена 90-м годам прошлого века. pic.twitter.com/0N0oMK1EOG– Спартак Москва (@spartak_hc) 5 июля 2018 г.
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