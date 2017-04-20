"Спартак" проведет первый сбор в Чехии 3 июля

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев рассказал о подготовке красно-белых к новому сезону регулярного чемпионата КХЛ. По итогам минувшего сезона клуб занял 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.

– Соберемся 1 - 2 июля на медосмотр, – цитирует сайт "Спартака" Епанчинцева. – С 3 по 15 июля будем находиться в Чехии – это будет первый микроцикл, затем три дня паузы, и переедем в Вену – там будет 10-дневный микроцикл. Сыграем одну игру со "Слованом" на его арене. По возвращении у нас будет трехдневная пауза, после чего отправимся на турнир в Нижний Новгород, затем – "Кубок мэра" в Москве, а 21 августа начнется чемпионат. В этом году сезон стартует рано, и времени на подготовку у нас меньше, чем хотелось бы, но будем стараться провести ее профессионально, чтобы она помогла нам в регулярном чемпионате.