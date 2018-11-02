"Спартак" проведет матчи с рижским "Динамо" и "Йокеритом" в Мытищах

"Спартак" перенес два матча регулярного чемпионата КХЛ в Мытищи. В этом сезоне красно-белые проводят домашние встречи на "Арене ЦСКА" в Парке легенд, однако с рижским "Динамо" и "Йокеритом"​ вынуждены будут играть на подмосковной арене. Игра с финским клубом была перенесена с 4 на 5 декабря.

"В связи с проведением массовых мероприятий на арене в "Парке Легенд" в начале декабря и невозможностью организации в эти сроки хоккейных матчей, принято решение о том, что домашние игры с рижским "Динамо" и "Йокеритом" "Спартак" проведет на "Арене Мытищи".

По согласованию с КХЛ и финской стороной матч против "Йокерита" перенесен с 4 на 5 декабря. Таким образом, в Подмосковье красно-белые сыграют 3 и 5 декабря. Информация о местах для владельцев абонементов и старте продаж билетов будет опубликована позднее на официальном сайте клуба", - говорится в официальном Твиттере красно-белых.