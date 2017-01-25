"Спартак", проиграв СКА, потерпел десятое поражение подряд и лишился шансов на попадание в плей-офф

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил "Спартак" со счетом 2:1. На гол Вячеслава Лещенко армейцы ответили шайбами Вадима Шипачева и Ильи Ковальчука.

Для красно-белых это десятое поражение подряд - команда лишилась даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Лещенко - 6 (Бердников, Мирнов), 27:29 - 1:0. Шипачев - 20 (бол., Дадонов), 34:05 - 1:1. Ковальчук - 28 (Дацюк, Дадонов), 43:14 - 1:2.

Вратари: Свенссон (59:15) - Коскинен.

Штраф: 29 - 0.

Броски: 15 (8+3+4) - 30 (11+10+9).

Судьи: Кулаков, Сидоренко.

25 января. Москва. МСА "Лужники".