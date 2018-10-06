"Спартак" проиграл "Витязю"

"Спартак" уступил "Витязю" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:3 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Александр Семин.
Хоккей
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Регулярный чемпионат
"Спартак" (Москва) - "Витязь" (Подольск) - 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Семин - 2 (Кокарев, Романов), 38:05 - 0:1. Провольнев - 1 (Даугавиньш, Максвелл), 49:10 - 1:1. Рендулич - 4 (Семин, Воронков), 56:48 - 1:2. Максвелл - 4 (Зубов, Кутейкин), 59:47 - 2:2. Семин - 3 (Евсеенков), 60:28 - 2:3.
Вратари: Гудачек (58:44 - 58:54, 59:01 - 59:47) - Ортио.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 22 (7+3+12+0) - 27 (7+10+9+1).
Судьи: Сидоренко, Франо.
6 октября. Москва. "ЦСКА Арена".