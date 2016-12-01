"Спартак" проиграл в Тольятти

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" на своем льду обыграла "Спартак" со счетом 3:1. Хозяева смогли забросить три шайбы во втором периоде встречи. Красно-белые ответили лишь одним голом в третьем периоде.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Спартак" (Москва) – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Филатов – 14 (бол., Аронсон), 27:48 – 1:0. Комаров – 7, 28:41 – 2:0. А. Стрельцов – 1 (Бочаров, В. Стрельцов), 31:10 – 3:0. Стоа – 16 (бол., Гилрой, Радил), 45:50 – 3:1.

Вратари: Ежов – Беспалов (57:09 – 57:26).

Штраф: 6 – 10.

Броски: 20 (7+8+5) – 23 (4+8+11).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

1 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".