"Спартак" проиграл в Тольятти

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Лада" на своем льду обыграла "Спартак" со счетом 3:1. Хозяева смогли забросить три шайбы во втором периоде встречи. Красно-белые ответили лишь одним голом в третьем периоде.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Лада" (Тольятти) – "Спартак" (Москва) – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
Голы: Филатов – 14 (бол., Аронсон), 27:48 – 1:0. Комаров – 7, 28:41 – 2:0. А. Стрельцов – 1 (Бочаров, В. Стрельцов), 31:10 – 3:0. Стоа – 16 (бол., Гилрой, Радил), 45:50 – 3:1.
Вратари: Ежов – Беспалов (57:09 – 57:26).
Штраф: 6 – 10.
Броски: 20 (7+8+5) – 23 (4+8+11).
Судьи: Ансонс, Оскирко.
1 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".
MAYERICK
Похоронный день затхлого паштета и на поле и на льду.............
20:37
ladafan
прошлись катком по поросям на Самарской земле!!!
20:35