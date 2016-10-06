"Спартак" проиграл "Куньлуню", потерпев третье поражение подряд

"Куньлунь" на своем льду нанес поражение московскому "Спартаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 4:2. Для китайской команды эта победа стала третьей подряд. "Спартак", напротив, проиграл третий раз кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Спартак" (Москва) – 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Голы: Ярвинен – 1 (бол., Рау, Вярн), 16:16 – 1:0. Никонцев – 1 (Воронин, Ли), 22:16 – 1:1. Стоа – 9 (Радил, Гилрой), 39:44 – 1:2. Виклунд – 1 (бол., Виделль), 48:03 – 2:2. Ярвинен – 2 (Вярн, Лахти), 52:35 – 3:2. Флери – 2, 58:11 – 4:2.

Вратари: Макаров – Беспалов.

Штраф: 8 – 8.

Броски: 20 (6+7+7) – 22 (3+10+9).

Судьи: Васильев, Сергеев.

6 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.