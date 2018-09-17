"Спартак" проиграл "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:4. В составе красно-белых заброшенными шайбами отметились нападающие Робин Ганзл и Вячеслав Лещенко. У екатеринбуржцев отличились защитник Кирилл Лямин, а также нападающие Александр Кучерявенко, Дэн Секстон и Стефан Да Коста.
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"Спартак" (Москва) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Лямин - 1 (Паре), 3:39 - 0:1. Ганзл - 2 (Лещенко, Дыбленко), 8:12 - 1:1. Кучерявенко - 4 (Егоршев, Крикунов), 22:56 - 1:2. Секстон - 5 (бол., Крикунов, Миловзоров), 27:48 - 1:3. Лещенко - 3 (бол., Зубов, Кутейкин), 38:15 - 2:3. Да Коста - 3, 55:27 - 2:4.
Вратари: Беспалов (Гудачек, 27:48) - Коварж.
Штраф: 8 - 18.
Броски: 40 (11+12+17) - 26 (6+11+9).
Судьи: Васильев, Юдаков.
17 сентября. Москва. "ЦСКА Арена".