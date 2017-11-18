"Спартак" продлил победную серию в игре с "Трактором"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" на своем льду обыграл "Трактор" – 2:0. По шайбе записали на свой счет Бен Максвелл и Лукаш Радил. Для красно-белых победа стала пятой подряд и 11-й в последних десяти встречах.

Столичная команда поднялась на восьмое место в таблице Западной конференции, потеснив московское "Динамо". "Трактор" остался восьмым на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) – "Трактор" (Челябинск) – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Максвелл - 9 (Кулик, Радил), 0:35 - 1:0. Радил - 8 (Комаров, Осипов), 50:54 - 2:0.

Вратари: Беспалов - Демченко (58:11).

Штраф: 8 - 10.

Броски: 36 (19+14+3) - 14 (3+1+10).

Судьи: Ержабек, Сидоренко.

18 ноября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.