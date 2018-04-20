11:42 20 апреля | Хоккей — КХЛ

"Спартак" продлил контракты с тремя молодыми игроками


"Спартак" объявил о продлении контрактов с вратарем Андреем Сковронским и нападающими Евгением Сорокиным и Данилой Левановым. Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и будут действовать до 30 апреля 2019 года.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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