"Спартак" продлил контракты с тремя молодыми игроками

"Спартак" объявил о продлении контрактов с вратарем Андреем Сковронским и нападающими Евгением Сорокиным и Данилой Левановым. Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и будут действовать до 30 апреля 2019 года.

Хоккеисты 1998 года рождения - вратарь Андрей Сковронский и нападающие Евгений Сорокин и Данила Леванов - приняли контрактные предложения "Спартака". Соглашения носят трехсторонний характер (КХЛ/ВХЛ/МХЛ) и истекают 30 апреля 2019 года. pic.twitter.com/oIKc4XTpq3 – Спартак Москва (@spartak_hc) 20 апреля 2018 г.