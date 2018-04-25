"Спартак" продлил контракт с Труневым на год

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Максимом Труневым. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до апреля 2019 года.

В минувшем сезоне он провел за красно-белых 39 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков. Ранее в КХЛ он выступал за "Северсталь", "Локомотив" и "Нефтехимик".