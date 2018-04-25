"Спартак" продлил контракт с Труневым на год

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Максимом Труневым. Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до апреля 2019 года.
В минувшем сезоне он провел за красно-белых 39 матчей, в которых набрал 9 (7+2) очков. Ранее в КХЛ он выступал за "Северсталь", "Локомотив" и "Нефтехимик".
#Спартак и Максим Трунёв заключили новый контракт, срок действия которого истекает 30 апреля 2019 года. 27-летний форвард пополнил состав "Спартака" по ходу минувшего сезона, принял участие в 39 матчах, в которых набрал 9 (7+2) очков. pic.twitter.com/MleIVwlbhS– Спартак Москва (@spartak_hc) 25 апреля 2018 г.
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