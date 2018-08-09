"Спартак" - про "ЦСКА Арену": "Клуб не может повлиять на данную ситуацию"

"Спартак" продолжит проводить домашние матчи в "Парке Легенд", несмотря на переименование ледового дворца в "ЦСКА Арену". Сегодня президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что ледовый дворец в "Парке Легенд" получит название "ЦСКА Арена".

- В связи с появившейся информацией о смене названия ледового дворца в "Парке Легенд" хоккейный клуб "Спартак" информирует, что согласно действующему договору ближайший хоккейный сезон команда проведет на арене, расположенной на Автозаводской улице", - говорится в сообщении "Спартака". - Других вариантов проведения официальных матчей клуб не рассматривал и не рассматривает. Изменение названия арены в "Парке Легенд" находится в компетенции новых собственников дворца спорта. ХК "Спартак", выступающий в качестве арендатора, не может повлиять на данную ситуацию.