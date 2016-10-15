"Спартак" прервал серию из шести поражений, по буллитам обыграв "Сибирь"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду по буллитам обыграл "Сибирь" - 2:1. Победный бросок исполнил Александр Васильев. Красно-белые прервали серию из шести поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 2:1 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Шалунов - 12 (бол., Полашек), 30:01 - 0:1. Лещенко - 4 (Глазачев, Гилрой), 58:14 - 1:1.

Победный буллит: Васильев.

Вратари: Беспалов - Салак (Красиков, 38:17).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 46 (13+14+17+2) - 28 (5+19+4+0).

Судьи: Балушка, Комаров.

15 октября. Москва. МСА "Лужники".