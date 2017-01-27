"Спартак" прервал десятиматчевую серию поражений, обыграв "Северсталь"

"Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Северсталь" (3:2 ОТ). Автором победной шайбы стал нападающий Игорь Мирнов. Успех красно-белых, первый в 2017 году, прервал неудачную серию команды, насчитывавшую 10 поражений.

Отметим, что перед началом матча под своды домашней арены "красно-белых" был поднят именной свитер двукратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Дмитрия Китаева.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Стэплтон - 1 (Кляузов, Павлюков), 16:38 - 1:0. Монахов - 6 (Коварж, Угаров), 22:25 - 1:1. Радил - 11 (бол., Глазачев, Гилрой), 58:35 - 2:1. Трубачев - 7 (Кагарлицкий, Вовченко), 59:48 - 2:2. Мирнов - 9 (Дыбленко), 63:12 - 3:2.

Вратари: Свенссон - Коварж (58:42 - 59:48).

Штраф: 16 - 8.

Броски: 40 (14+13+9+4) - 22 (12+6+4+0).

Судьи: Акузовский, Соин.

27 января. Москва. МСА "Лужники".