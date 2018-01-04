"Спартак" прервал четырехматчевую победную серию "Салавата Юлаева"

"Спартак" дома обыграл "Салават Юлаев" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победу красно-белым принес точный бросок Райана Стоа в начале третьего периода.

Для "Спартака" эта победа стала третьей в четырех последних играх. "Салават Юлаев", в свою очередь, прервал серию из четырех выигранных встреч кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Спартак" (Москва) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:2 (0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Подшендялов - 7 (Лещенко, Лаюнен), 21:12 - 1:0. Лисин - 11 (Зубов), 27:00 - 1:1. Хохлачев - 14 (Радил, Кольцов), 28:11 - 2:1. Ларсен - 11, 39:41 - 2:2. Стоа - 11 (Подшендялов), 43:38 - 3:2.

Вратари: Беспалов (Трушков, 28:11, Беспалов, 39:41) - Кареев (58:18).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (11+10+6) - 31 (4+11+16).

Судьи: Наумов, Одиньш.

4 января. Москва. "ВТБ Ледовый дворец".