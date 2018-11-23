12:03 | Хоккей — КХЛ

"Спартак" представил логотип ретро-матча против "Сочи"

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"Спартак" представил логотип очередного ретро-матча. Он пройдет 22 декабря в Москве в "Парке Легенд". Это четвертый в истории ретро-матч, он будет посвящен дню рождения "Спартака".

"По традиции вместе с болельщиками мы совершим путешествие в прошлое и будем ностальгировать, – отмечается в сообщении на официальном сайте клуба. – На этот раз каждый, кто придет на матч против ХК "Сочи", сможет отправиться в лихие 90-е – в те самые, когда одна страна приходила на смену другой, когда разом рухнули привычные представления о жизни, когда главными героями стали люди в малиновых пиджаках, а хоккеисты в поисках лучшей доли выстраивались в длинную очередь на паспортном контроле в "Шереметьево".

 

Дополнительная информация

https://spartak.ru/news/logotip-retro-matcha-versiya-4/

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