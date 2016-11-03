"Спартак" представил календарь на ноябрь в виде эмодзи

"Спартак" в своем официальном твиттере необычным образом представил календарь матчей на ноябрь. Всех соперников, дома и на выезде, "Спартак" отметил специальными значками – эмодзи.

В этом месяце "Спартак" ждут следующие соперники: 8 ноября – "Сибирь" (г), 10 ноября – новокузнецкий "Металлург" (г), 12 ноября – "Авангард" (г), 15 ноября – "Трактор" (д), 17 ноября – "Салават Юлаев" (д), 19 ноября – магнитогорский "Металлург" (д), 24 ноября – "Медвешчак" (д), 26 ноября – "Слован" (д), 29 ноября – "Нефтехимик" (г).